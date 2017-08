O Tiro de Guerra de Valença deu início nesta segunda-feira, dia 14, a campanha “Atirador Solidário” que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para beneficiar entidades assistenciais do município. A campanha vai até o dia 24 de agosto.

No período de 14 a 19, os atiradores do TG 06-005 estarão nos principais supermercados da cidade recolhendo alimentos não perecíveis durante o horário comercial. Quem for até um dos supermercados poderá ajudar com doações.

Já nos dias 21, 22, e 23, os atiradores vão percorrer as principais ruas da cidade incentivando a colaboração da população com doações para a campanha buscando assim despertar o espirito de solidariedade e consequentemente motivar a todos ao desenvolvimento do trabalho social.

“A ideia da campanha surgiu dos próprios atiradores, após uma palestra ministrada pela Sra. Maria Zenaide Negrão Porto e busca primeiramente, ajudar uma entidade assistencial do município, “Casa Francisco de Assis”, mais conhecida como Lar do Velhinhos. Além de estimular a solidariedade, formação moral e a interação dos atiradores com a sociedade”, explica o Subtenente Ivonei, chefe de instrução do TG 06-005.

Além dos pontos de doações distribuídos nos grandes supermercados da cidade, os interessados também poderão realizar suas doações diretamente na sede do Tiro de Guerra, situado na Avenida Daniel Ribeiro Soares, s/n, Novo Horizonte. As doações podem ser feitas também no Estacionamento do Cláudio, localizado em frente a seda da Guarda Civil Municipal de Valença.

Em caso de doação de grandes quantidades, empresas e instituições podem entrar em contato diretamente com o Chefe do Tiro de Guerra no seguinte telefone (75) 3641 – 5481, quando na oportunidade poderão ser sanadas quaisquer dúvidas atinentes a campanha.