Retorno das atividades ocorrerá na segunda-feira (6/11); interrupção acontece em razão dos feriados de Todos os Santos, Finados e do Servidor Público (transferido de 28/10 para 3/11)

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) terá atendimento suspenso a partir de quarta-feira (1º/11). As atividades serão retomadas na segunda-feira (6/11), em conformidade com a Portaria nº 605/ 2016 do TRE baiano, que institui o calendário de feriados nacionais, regionais e específicos da Justiça Eleitoral da Bahia para o ano de 2017. A interrupção acontece devido aos feriados de Todos os Santos (1º/11), Finados (2/11) e do Servidor Público (transferido de 28/10 para 3/11).

Além de cartórios e Central de Atendimento ao Público (CAP), na sede do TRE-BA, no CAB, a interrupção durante o período (1º a 3/11) atinge postos mantidos na Assembleia Legislativa, Sefaz-BA, TJ-BA, TRT-5 e nas unidades de prefeituras-bairro. O agendamento, realizado através do portal do TRE-BA, que, normalmente, oferece novas vagas às sextas-feiras, será reaberto na terça-feira (7/11), às 13h.

Matéria: Marina Montenegro