TRE-BA lança edital de concurso público com 39 vagas para cartórios do interior baiano

Para a capital, foram abertas duas vagas para cargos específicos; provas estão previstas para o próximo dia 20 de agosto

Está oficialmente aberto o Concurso Público 2017 do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Foi publicado, no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (21/6), o edital que determina a realização do certame. As

inscrições serão abertas no próximo dia 6 de julho e encerradas em 24 de

julho. A aplicação das provas é prevista para o dia 20 de agosto de

2017. Ao todo, são 41 vagas, sendo 16 para analista judiciário e 25

para técnico judiciário. Dessas, 39 são destinadas aos cartórios

eleitorais dos municípios do interior. Para a capital, foram abertas duas

vagas para cargos específicos. Vencimentos chegam a R$10.119,93.

Confira edital

As inscrições ocorrerão por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe/Cespe). As vagas para os cargos de analista judiciário, com requisito de nível superior, se dividem em: sete para a área administrativa e outras nove na área judiciária. Para técnico judiciário, sendo exigido nível médio, são oferecidas 25 vagas, sendo 23 para área administrativa. O edital oferece também vagas para formação de cadastro reserva.

Para a capital, o edital oferece apenas duas vagas para cargos específicos, sendo uma para técnico judiciário, especialidade Eletricidade e Telecomunicações e uma para técnico judiciário, especialidade Operação de Computadores. As inscrições custam R$85 para analista judiciário e R$70 para técnico judiciário. Os vencimentos iniciais são de R$10.119,93, para nível superior e R$6.167,99, para nível médio. O presidente do TRE baiano, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, comemorou a publicação do edital. “A realização do nosso concurso público foi uma das metas que estabeleci para 2017 e, graças a Deus e aos esforços de todos os servidores envolvidos neste processo, estamos cumprindo. O meu desejo é de que todo o processo ocorra da forma mais tranquila e transparente possível para que, em breve, estejamos empossando aqueles que galgarem êxito no certame e, com isso, reforçar o nosso quadro”, comentou.

Para outras informações e esclarecimentos, os interessados deverão entrar em contato com a Central de Atendimento do Cebraspe por meio do telefone (61) 3448-0100, ou endereço eletrônico sac_tre_ba_17@cebraspe.org.br.

Também poderá ser enviada correspondência para Caixa Postal 4488, CEP

70842-970, Brasília/DF.

Matéria: Lorena Costa