Vítima tinha 25 anos e estava de férias com a família na cidade de Maraú. Tia da jovem que estava com ela e pilotava o veículo ficou ferida.

Uma turista do estado de Minas Gerais morreu na tarde da segunda-feira (5), após o quadriciclo em que estava capotar, na cidade turística de Maraú, no baixo sul baiano. A tia da vítima, que estava com ela e pilotava o veículo, ficou ferida.

As informações foram divulgadas ao portal de notícias G1 pelo delegado Marcos Laroca, titular do município. De acordo com o delegado, Fernanda Gonçalves Barbosa tinha 25 anos e estava de férias com a família na cidade. A jovem fazia uma trilha quando ocorreu o acidente.

Conforme o delegado, Fernanda Barbosa chegou a ser socorrida e foi levada para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A tia da jovem, que não teve a identidade divulgada, também foi encaminhada para a unidade de saúde. Segundo o delegado, a mulher teve ferimentos leves e passa bem.

O corpo de Fernanda Barbosa foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus. Não há detalhes sobre o sepultamento. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil.

Foto ilustrativa – não se refere ao acidente.