A UNEB convoca para matrícula os candidatos aprovados no Vestibular 2018, em segunda chamada, nos cursos da modalidade presencial nos campi da capital e do interior do estado. Os aprovados devem realizar a matrícula, exclusivamente nos dias 19 e 20 de fevereiro, na coordenação acadêmica do Departamento/Campus onde funciona o curso de sua opção das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, munido de todos os documentos exigidos no edital de convocação. A universidade informa que a ausência do candidato na data e horário estabelecido para sua matrícula ou a não apresentação da documentação requerida implicará na perda do direito à vaga.

Em Valença as vagas remanescentes são para o curso de Direito.

UNEB Campus XV fica na Rua Boulevart , no JD Novo Horizonte e o telefone para informações é 75-3641-0599

Informações: www.vestibular2018.uneb.br

