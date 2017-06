A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realiza nesta quinta e sexta-feira (8 e 9 de junho), no campus de Valença, o II Seminário Perspectivas da Inclusão Escolar e Reflexões sobre a Realidade do Surdo na Sociedade.

O evento, que faz parte do projeto de extensão A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS Como Instrumento de Inclusão Escolar e Social do Surdo, contará com palestras, relatos e apresentações realizadas por alunos do curso de Pedagogia, convidados da comunidade e alunos e monitores do projeto.

O seminário será realizado às 18h no auditório da instituição, situado no Parque Boulevard, s/nº, Novo Horizonte. A entrada é gratuita, e os participantes terão direito a certificado.

Maiores informações: (75) 3641-0599/2430/98838-6880.