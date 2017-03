Não será mais necessário apresentar comprovante de viagem para um estado que esteja com o surto da febre amarela

A confirmação de casos de febre amarela em quatro macacos, nos bairros da Vila Laura, Paripe e Itaigara, deixou em alerta a população baiana e, por este motivo, a vacinação será intensificada e liberada para todas as pessoas a partir de hoje. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), para ser vacinado contra a doença basta se direcionar a um posto de saúde e solicitar a vacina. Ao contrário do que acontecia anteriormente, não será mais necessário apresentar comprovante de viagem para um estado que esteja com o surto da febre amarela.

Não poderão ser vacinados crianças menores de 6 meses de idade, imunodeprimidos, gestantes e lactantes. Idosos acima de 60 anos só poderão ser vacinados se apresentarem recomendação médica. Ainda segundo a Sesab, mais de 400 mil vacinas serão distribuídas somente em Salvador até o fim dessa semana. A previsão, já assegurada pelo Ministério da Saúde, é um total 2 milhões de doses distribuídas no estado, mas ainda não existem informações sobre a data que estas vacinas serão distribuídas.

