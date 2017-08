Desde a última segunda-feira (21/8), a Secretaria Municipal da Saúde de Cairu ampliou a vacinação contra o HPV para a população entre 15 a 26 anos, de ambos os sexos. A mudança é temporária e segue uma orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

A estratégia está sendo adotada em todo o País para priorizar as vacinas que estão próximas a data do vencimento. A vacinação para o público-alvo anterior será mantida. Até então, a campanha abrangia meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Para a faixa etária de 15 a 26 anos, incluída agora, a orientação é seguir o esquema vacinal de duas doses. A estratégia se mantém até o fim dos estoques, mas quem tomar a primeira dose neste período terá a dose subsequente garantida.

No sexo feminino, a vacina protege contra o câncer de colo de útero, que atualmente é o 3º mais frequente e a 4ª causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Para os homens, o objetivo é proteger contra os cânceres de garganta, pênis e ânus. Além disso, previne mais de 98% das verrugas genitais. A vacina é reconhecida internacionalmente e estimula a produção de anticorpos específicos para os quatro tipos do HPV que circulam no Brasil.

Fonte: Ascom/Cairu