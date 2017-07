Data também foi marcada pela reativação do Ginásio de Esportes, local onde foram encerradas as comemorações

O Desfile cívico-militar em homenagem à Independência da Bahia, em Valença ganhou novo itinerário este ano. Após o ato oficial de hasteamento das bandeiras e execução de hinos na Praça 02 de Julho, o cortejo desfilou pelas ruas do centro até o Ginásio de Esportes, no bairro do Tento, onde as comemorações foram encerradas.

Estudantes de escolas públicas municipais levaram as bandeiras de Valença, da Bahia e do Brasil durante o cortejo. O Desfile cívico-militar contou com a tradicional participação dos carros da cabocla e do caboclo em seu pelotão de frente, marcando a participação do povo na luta pela independência. Participaram ainda do ato cívico-militar, a Banda Marcial Juventude de Valença, (BAMAJUVA), o Tiro de Guerra, a Filarmônica 24 de Outubro e a Guarda Municipal de Valença. O segmento político também desfilou com a presença do prefeito Ricardo Moura, vice-prefeito Humberto Malheiros e equipe de secretários, diretores e servidores municipais. Opresidente da Câmara Municipal, Luís Carlos; o comandante da 33ª CIPM, Major Alexandre Costa e o presidente da Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia (FEPESBA), Raimundo Costa foram algumas das autoridades presentes.

GINÁSIO DE ESPORTES

O Ginásio de Esporte recebeu o encerramento das homenagens ao 2 de Julho, onde a comitiva municipal realizou os pronunciamentos. Mas isso só foi possível após a reforma do equipamento, realizada pela Prefeitura em parceria com a comunidade local. A administração aproveitou a ocasião para reinaugurar o Ginásio de Esporte que se encontrava com suas atividades suspensas.

O prefeito Ricardo Moura agradeceu a todos que participaram do Desfile, e destacou que desde 1992 tem prestigiado o cortejo. “A história não é um quadro negro, ela está em nossas mentes, em nossos corações e em nossa alma. Não podemos nos esquecer nunca do 2 de Julho. Graças a união do povo e das tropas que foram pra batalha, nós conseguimos libertar esse Estado.Essa data vai continuar forte em nossos corações”, disse sobre o 02 de Julho.Para o vice-prefeito, Humberto Malheiros, o 2 de Julho é uma data que não pode ser apagada da história do nosso Estado.“Não podemos jamais deixar de homenagear aqueles que lutaram por nossa independência”, frisou.

A secretaria municipal de Cultura, Janete Vomeri relatou sobre a história do 2 de julho e sua importância, destacando os principais personagens que fizeram parte da luta pela independência da Bahia, como a figura simbólica do Caboclo e a Cabocla que representa a bravura e coragem do povo e tropas; as mulheres Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa; o General Pedro Labatut, entre outros. Janete também destacou a importância de Valença nesse processo, ficando conhecida como ‘A Decidida’ devido o apoio prestado à luta da Independência da Bahia. “Essa data nasce da vontade dos pequenos, do povo para o povo!”, exclamou a secretária. Após seu pronunciamento, o Hino ao 2 de Julho foi declamado pelo cantor David Terra.

Sobre a reinauguração do Ginásio de Esporte, o prefeito Ricardo Moura agradeceu a comunidade que contribuiu com a reforma do equipamento púbico. “Isso foi uma luta da administração e dos moradores do Tento, dos esportistas. Toda criança que pratica esporte não pensa em drogas, não pensa em coisas ruins. Sei da importância de um equipamento desse pra juventude, por isso hoje meu coração sai daqui batendo mais forte, com mais vontade de lutar, de continuar desenvolvendo essa cidade”, ressaltou Ricardo.

A primeira-dama e secretária municipal de Promoção Social, Margarete Moura disse em entrevista ao Jornal Valença Agora que o esporte ‘é base da juventude’. “Enquanto os jovens estiverem praticando esporte, eles estarão livre das drogas e das mazelas, então a gente precisa incentivar a juventude a praticar esporte e pra isso o poder público tem que dar condições pra que isso aconteça, e isso foi feito hoje aqui com a parceria da comunidade”, destacou Margarete”.

O comandante da 33ª CIPM, Major Alexandre Costa reforçou a importância de espaços para o esporte. “A reinauguração desse Ginásio é muito importante pras comunidades porque trazer a juventude para o esporte realmente a afasta da criminalidade, das drogas, então isso foi um ponto muito positivo da administração.Afastando os jovens das drogas vai facilitar o serviço de segurança pública também porque o uso e o tráfico de drogas nos preocupam muito, os crimes estão sempre atrelados ao tráfico de drogas”, pontuou Maj. Alexandre em entrevista ao Valença Agora.

Raimundo Costa, presidente da Fepesba destacou a participação das famílias de pescadores no processo de independência da Bahia. “A gente precisa fazer uma lembrança que as mulheres que participaram dessa luta por nossa independência eram mulheres de pescadores, a pesca naquele período era uma das economias mais fortes, então a gente fica feliz de lembrar e ressaltar que as famílias de pescadores defenderam a liberdade dos baianos”, disse. “Que essa nossa independência siga forte através da educação, do esporte, do turismo, da economia, da pesca”, completou Raimundo em referência as ações da administração municipal.

O secretário municipal de Finanças, Fidélis Porto Negrão afirmou disse que é para ele é um prazer participar do desfile-cívico e da inauguração do Ginásio. “Esse equipamento vai beneficiar diretamente as comunidades do Tento e da Bolívia, é um trabalho que foi muito bem feito e a participação da comunidade hoje aqui nos deixa honrados de estar participando dessa equipe”, disse o secretário.

O empresário Hilton Couceiros de Matos prestigiou as comemorações do 2 de julho e a reinauguração do Ginásio de Esportes. Hilton observou que nos seus tempos de estudos, as escolas ensinavam sobre a história da Bahia e do Brasil. Segundo ele, hoje as escolas estão falhando nisso. “Hoje não existe mais isso, as crianças não sabem da nossa história porque a escola não está mais ensinando, isso só vai esvaziar os desfiles, daqui a 20 anos não vai mais existir 2 de julho”, criticou. Sobre o Ginásio, Hilton destacou que a administração “está fazendo valer o discurso que as crianças precisam de esporte, principalmente as da periferia”. O empresário comentou ainda que o equipamento foi construído na gestão do prefeito Agenildo Ribeiro que o tinha como vice-prefeito, e presidente da Câmara, o atual prefeito Ricardo Moura.

A chave do Ginásio de Esporte foi entregue pelo prefeito Ricardo Moura a Rosiel Oliveira, administrador do equipamento. Após os pronunciamentos aconteceu um torneio de futsal com a entrega de medalhas e troféus.

Fotos: Jornal Valença Agora

Foto do Hasteamento das bandeiras: Ascom Prefeitura de Valença