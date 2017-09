A chegada da primavera foi celebrada pelo 1º Desfile da Primavera da Escola Municipal do Tio Virgínio, com as crianças promovendo integração e momentos de alegria, junto com seus pais e professores, percorrendo as ruas da cidade.

Com roupas coloridas, o que não faltou foi a alegria dos pequenos. O grupo saiu da escola e contou com a total segurança da Guarda Municipal que atendeu a solicitação da Diretoria.

Confira mais fotos abaixo:

Fotos: Emanuella Araújo/Ascom Prefeitura de Valença