Professores e demais profissionais da Educação municipal de Valença participaram nesta segunda-feira, da abertura do Encontro Pedagógico 2017 teve como tema “A valorização do profissional de educação e seu reflexo na qualidade do processo educativo”. Os participantes foram recepcionados com música na voz e violão do artista Marcio D’Eça. A cerimônia iniciou-se com a apresentação do grupo teatral Misturarte, coordenado pela professora Jessy Coutinho, ressaltando a importância de uma educação de qualidade.

Com a presença de autoridades, entre elas o prefeito Ricardo Moura, foi prestada uma homenagem à professora Maria Celeste Leite Moura (in memória), através da ex-aluna Celeste Martinez e da professora Jana Guimarães, as quais reproduziram toda a biografia e relataram os feitos de uma mulher, mãe e exímia educadora do município de Valença. “Meus amigos, profundas emoções se atropelaram no meu coração. Falar de professora Celeste Moura, uma figura humana extraordinária que eu tive o prazer de conviver durante 45 anos de minha vida, me emociona bastante. Uma mulher que delineou a minha formação, retidão e caráter. Que me fez um homem sério, respeitador e generoso como ela sempre foi. Vocês me fizeram hoje, refletir muito mais sobre o que a gente pensa e quer para a educação valenciana. Por isso, com muito prazer, dirijo-me particularmente a cada um de vocês para dar-lhes boas vindas e desejar-lhes um ótimo ano de 2017”, afirmou o prefeito Ricardo Moura.

O gestor também destacou que sempre imaginou a educação como algo a ser tratado com um cuidado especial, por entender que a transformação da vida de pessoas só se concretiza através da educação: “Como filho de uma educadora, trago na minha essência o orgulho e admiração por essa sublime e importante profissão. Encontramos muitos problemas estruturais, no entanto maior que isso é o nosso compromisso e vontade de mudar essa realidade sofrida. Pretendemos contemplar todos os professores apoiando diversos projetos, promovendo capacitações e reforma das escolas. Visitamos todas as escolas e acreditem, as condições são absurdas. Inclusive, essa gestão se compromete aqui a buscar a promoção de vocês, através da concessão de mudança de nível de forma gradativa e planejada, começando no mês de abril. E, estaremos sempre à disposição para dialogarmos quando necessário. Parabéns secretária Cyntia e toda equipe pelo trabalho e sucesso a cada um de vocês”. Outra novidade anunciada pelo prefeito foi o pagamento do valor integral do INSS dos servidores do município (mais de um milhão e meio de reais), algo que não era feito há mais de 10 anos. “Isso comprova o nosso compromisso com os funcionários do município”, ressaltou.

A secretária Cyntia Ferreira afirmou que o encontro foi preparado com muito carinho: “Gostaria de agradecer ao excelentíssimo prefeito pela confiança a mim conferida, para fazer parte da gestão e conduzir uma pasta tão importante e complexa com a Educação. Não é possível uma sociedade equilibrada, próspera, sustentável, harmoniosa, quando não se tem uma educação pública de qualidade. Logo, farei tudo que estiver ao meu alcance para que todas as pessoas que fazem parte do processo educativo na rede municipal de ensino sintam-se assistidas. São muitos desafios a serem vencidos, mas temos a certeza de que se caminharmos juntos com cada um de vocês, teremos uma expressiva melhoria na qualidade da educação. Iremos focar na valorização do profissional da educação como ponto de partida para uma guinada positiva. Para tanto, nosso planejamento está pautado em pontos estratégicos, como: melhoria das instalações físicas das unidades, formação docente, qualificação de gestores e pessoal de apoio, recursos materiais e, principalmente, o reconhecimento do esforço e do mérito dos professores que buscaram sua qualificação e que precisam efetivar sua mudança de nível”.

A mesa foi formada pelo prefeito Ricardo Moura, pelo vice prefeito Humberto Malheiros, secretária de Educação Cyntia Ferreira, secretária de Promoção Social Margarete Moura, secretário de Administração Sinésio Cabral Neto, secretário de Finanças Fidelis Negrão, secretária de Cultura Janete Vomeri, diretora do NRE6, Flordolina Angélica, vereadores Mateus Passos e J Almeida, Maria de Lurdes da APLB, Lucia Araújo do Conselho do FUNDEB e segunda dama Cristiane Malheiros. O jovem e cantor valenciano, Robert Lucas fez uma linda participação, com um repertório especial em homenagem aos professores. Em seguida, o comando ficou por conta do palestrante Erik Penna, que com muito humor, arte e criatividade conduziu uma palestra de motivação. Erik Penna é palestrante motivacional internacional, autor de cinco livros e vários DVDs de sucesso. Já realizou palestras em todos os estados do Brasil, Estados Unidos e Portugal.

Fonte: Ascom Valença

Fotos: Divulgação/Ascom Valença