VALENÇA- Prefeitura encerra ‘Março Mulher’ com serviços de saúde para as mulheres

Neste sábado (25), estaciona na Praça da República, em Valença, uma carreta com serviços de saúde para as valencianas. A ação marca o encerramento do Março Mulher, projeto para a valorização das mulheres, realizado pela secretária de Promoção Social da Prefeitura de Valença. Além dos serviços de saúde, também será ofertada uma Oficina de flores de papel pelo SENAI.

Confira no Convite abaixo, os serviços que serão oferecidos: