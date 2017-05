O prefeito de Valença, Ricardo Moura, juntamente com o vice-prefeito Humberto Malheiros e o vereador Jota Almeida inauguraram neste domingo (30), o Posto Policial do Entroncamento. Uma iniciativa que firma mais uma vez a total parceria da gestão municipal com a polícia militar (Governo do Estado), com o objetivo de reforçar a segurança pública em todo município.

No ato de entrega do Posto, o prefeito Ricardo Moura externou a sua alegria em cumprir mais uma importante promessa: “Estamos aqui para trabalhar, colaborar e realizar sonhos. Sou um prefeito de 100 mil pessoas, mas tenho um compromisso especial com as pessoas que mais precisam. Este Posto contará também com a viatura Ronda Rural que recebemos do Governo do Estado. Estamos sendo parceiros do Estado e investindo recursos na segurança pública como nunca foi feito antes neste município. O nosso propósito é cuidar da nossa gente e alcançar vitórias para este povo que tanto merece”.

O vereador Jota Almeida, grande incentivador do projeto, também manifestou a sua satisfação em colaborar com Entroncamento e região, e prometeu continuar lutando em prol de novos projetos que visem qualidade de vida para as pessoas. Maria Madalena e Keyla Cerqueira, moradoras do Entroncamento, agradeceram ao prefeito e vereadores pela atenção com a comunidade: “Nenhum outro prefeito teve este cuidado conosco. Agora poderemos dormir um pouco mais tranquilas”.

Além de moradores do Entroncamento e diversas outras comunidades rurais, também prestigiaram a inauguração: vereadores Luiz Carlos (presidente do Legislativo Valenciano), Mateus Passos e José Borges (Reca); secretários municipais Margarete Moura, Paulo Martins, Manoel de Fausto e Marcelo Borges.

Informações da Ascom Valença

Fotos: Valdemir Lima.