Valença recebe trade turístico de toda a Bahia para reunião do Fórum Estadual de Turismo e lançamento do PDTIS

Valença sediou nesta sexta-feira (16) de dezembro, a II Reunião Itinerante do Fórum Estadual de Turismo, realizado no auditório do Sesi, onde ocorreu também o lançamento do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) da Costa do Dendê. A Quadrilha Girassol de Valença deu às boas vindas aos visitantes.

Na mesa solene, a presença do secretário de Turismo da Bahia (Setur), José Alves; do chefe de gabinete da secretaria de Turismo da Bahia; Luís Augusto Leão; da prefeita de Valença, Jucélia Nascimento; do presidente da Câmara de Turismo da Costa do Dendê e secretário municipal de Turismo de Valença, Júlio Oliveira; do vice-presidente do Conselho Baiano de Turismo, Benedito Braga e da prefeita eleita em Camamu, Ioná Queiroz.

A reunião do Fórum reuniu todo o trade turístico do Estado e representantes de todas as zonas turísticas da Bahia. Secretários e diretores municipais de Turismo, empresários, representantes de instituições, entidades não governamentais, sindicatos, conselhos e associações ligadas ao turismo também participaram do evento.

Em seu pronunciamento o secretário Estadual José Alves falou da importância do Costa do Dendê. “A gente valoriza bastante a região aqui, a gente acha que é uma região importantíssima da Bahia por seus valores turísticos. Precisamos da união de todos os segmentos do turismo em prol do sucesso do Estado como um todo, para que o turismo dê certo e volte a ser a mola propulsora de emprego e renda”, ressaltou.

Sobre o PDTIS, José Alves destacou: “Esse produto que está sendo entregue é um diagnóstico das deficiências, dos pontos fortes da região, do que fazer, e de como desenvolver e a gente tem que aproveitar esse trabalho para se ter um norte de onde se começar a trabalhar dentro do turismo, isso é um presente do governo do Estado para toda a região”, considerou.

A prefeita anfitriã Jucélia Nascimento, considerou o PDTIS um legado que fica para as próximas gestões. “A gente avança e deixa um legado através da Setur e das secretarias dos municípios, para que o turismo avance de uma maneira igualitária, sustentável e equilibrada, para que essas belezas que nossa região tem sejam valorizadas cada vez mais, esse é o nosso desejo”, pontou.

Para Júlio Oliveira, secretário municipal do Turismo, o evento é mais um reconhecimento da importância das zonas turísticas do interior para o Estado. “O Fórum é importante para as discussões, deliberações e sugestões para o turismo da Bahia. Parabenizo o secretário José Alves e toda a sua equipe por manter esse fórum vivo, e mais do que isso, mostrar que o turismo na Bahia não é apenas Salvador, o turismo da Bahia são todos vocês, todos nós municípios e zonas turísticas que fazem o turismo acontecer”, enfatizou. Na oportunidade, Júlio se despediu da secretaria e da presidência da Câmara de Turismo da Costa do Dendê. “Muita honra estar encerrando esse ciclo profissional à frente da secretaria de Turismo de Valença e conduzindo a Câmara de Turismo da Costa do Dendê”, disse.

Júlio Oliveira apresentou as ações do turismo desenvolvidas pela pasta, entre elas, o São João, o mais novo produto turístico do Estado e seu legado. Apresentou também o Plano de Marketing Turístico para a praia de Guaibim, com a construção dos novos portais e materiais de divulgação.

A prefeita eleita de Camamu, Ioná Queiroz ressaltou as riquezas da região. “A nossa região tem muitos potenciais, temos a terceira maior Baía da América do sul, a Baía de Camamu que engloba os municípios de Maraú, Igrapiúna, Ituberá e Camamu”, ressaltou, acrescentando ainda que o turismo precisa ser trabalho de forma integrada. “Os prefeitos tem que se unir pra cobrar infraestrutura, temos problemas sérios de infraestrutura na Baía, problemas de segurança pública, entre outros”, citou. “Nós estamos à disposição pra discutir essa grande vertente de desenvolvimento da nossa região que é o turismo”, concluiu.

Para Luís Augusto, chefe de gabinete da Setur, o maior ganho do Fórum foi a sua descentralização com a realização de reuniões itinerantes. “Isso nos dá a oportunidade de mostrar o potencial que a Bahia tem através das zonas turísticas, e o propósito foi justamente esse, foi mostrar com essa itinerância, a potencialidade em cada região”, ressaltou.

Lançamento do PDITS

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Dendê foi apresentado pelo consultor Richard Alves, diretor da Barcelona Média Inovação Brasil, empresa contratada pelo Governo do Estado para elaboração do Plano que consiste num diagnóstico do turismo na região, avaliando as demandas e propondo ações de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento do setor. O instrumento de planejamento abrange os municípios de Valença, Igrapiúna, Cairu, Camamu, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá e Maraú.

Richard Alves abordou questões relativas à infraestrutura, oferta e demanda turística, além de aspectos socioambiental e institucional. As propostas incluem ações de infraestrutura turística, como a construção de atracadouros, píeres, ciclovia e a urbanização da orla de Valença, dentre outros itens.

A empresária Josemary “Joca” Dias, que representou o segmento empresarial da praia de Guaibim, distrito de Valença, ressaltou eu o Fórum integra o trade. “Eu acredito que o fórum une todos os municípios da Bahia que trabalham com o turismo, turismo se faz com integração, temos que perceber o outro município como parceiro nosso, essa união só faz crescer o turismo no nosso Estado como um todo”, opinou.

Ainda na programação do Fórum, os coordenadores das Instâncias Regionais de Turismo apresentaram as ações das 13 zonas turísticas da Bahia. Encerrando o evento, o Professor Sérgio Almeida palestrou sobre o tema “Ganhos e lucro de encantar o cliente-turista”.

Fotos: Jornal Valença Agora