Você já imaginou como seria bom se pudesse convencer aquela pessoa a dizer sim para sua ideia? Seja nos relacionamentos, na vida profissional ou no financeiro?

Pensando nisso, o Instituto Hipnose Bahia em parceria com a Casa do Empresário e ACE/CDL de Valença, traz no dia 26 de janeiro, pela primeira vez à cidade, o trainer do Rio Grande do Sul, Fernando Félix, que ministrará juntamente com o especialista em mídias sociais, Fernando Almeida, o workshop “Atingindo o Sucesso: Como vender mais e melhor!”

O evento será realizado no Portal Rio Una Hotel, às 19 horas, e abordará assuntos como a utilização das redes sociais pelas empresas para vender mais, técnicas de linguagem para vender qualquer produto, serviço ou ideia, criar confiança e superar objeções dos clientes e estratégias de boa oratória para motivar e prender a atenção de todos ao seu redor. O investimento é de apenas 25,00 reais e os ingressos podem ser adquiridos pelo sitewww.hipnosebahia.com/atingindo-o-sucesso ou pelo número 77 9 9123 6506 (whatsapp).

Dando continuidade ao fim de semana de aprendizado, no domingo (28/01), das 08 às 17 horas, Fernando Félix ministrará o Treinamento Completo de Vendas, Persuasão e Oratória.

Félix promete ensinar técnicas de vendas comprovadas cientificamente, liderança de equipes, boa oratória e recursos humanos. A proposta é fazer desse treinamento um diferencial em relação a outros cursos, em função de tópicos como a programação neurolinguística, linguagem não verbal e microexpressões. O especialista ainda vai ensinar técnicas de memorização e organização de tempo, pontuará sobre estratégias para ganhar a confiança e superar as objeções dos clientes, além de formas para eliminar a procrastinação e atingir os seus objetivos.

Segundo o coordenador do evento, José Elísio, esse curso é algo nunca oferecido ou visto em Valença, por se tratar de um produto voltado para áreas específicas, que permitirá ao participante falar com desenvoltura para qualquer plateia, improvisar com irreverência, fazer aberturas e fechamentos de impacto, entre outros.

“Você poderá, por exemplo, aprender a conseguir o “sim” de qualquer pessoa; o relacionamento para negociação; comandos embutidos de linguagem e se tornar aquela pessoa que todo mundo quer por perto. A pessoa que influencia e motiva todos ao seu redor”, atesta o coordenador.

Sobre os palestrantes:

Fernando Félix é Trainer em Programação NeuroLinguística, Consultor e Orientador Profissional, com capacitações internacionais, como Dale Carnegie Training e possui mais de 17 anos de experiência em vendas, já formou e capacitou milhares de profissionais de alta performance.

Experiente na condução de grupos in company, Fernando Felix também realiza palestras e treinamentos com o objetivo de potencializar a performance de gestores e equipes de profissionais nas áreas de Vendas, Liderança, Comunicação, Relações Humanas e Gestão do Tempo, utilizando-se do que existe de mais moderno no estudo da mente humana.

Em 2017 Felix esteve em 9 estados capacitando milhares de pessoas, tendo também importantes trabalhos realizados com equipes da Unimed, Polishop e grandes varejistas do Rio Grande do Sul. Na mídia tem presença em rádios e jornais do Brasil inteiro, pautas no G1, Bahia Notícias e entrevistas nos principais meios de comunicação do país.

Já Fernando Almeida é graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, especialista Marketing e Mídias Digitais com mais de 16 anos de experiência, além disso é CEO e Diretor de Atendimento da Agência Muito Mais, reconhecida em toda a Bahia pela excelência no trabalho e por ser parte fundamental do sucesso de inúmeras empresas do Baixo Sul. Considerada como melhor Agência Digital de 2017. Almeida também tem inúmeros artigos publicados e reconhecidos pelo SINAPRO Bahia, além de presença em pautas das principais rádios, jornais e sites da região.

Para saber mais sobre o Treinamento Completo, acesse www.hipnosebahia.com/poder-do-sim ou através do número (77) 9 9123 6506 (whatsapp)