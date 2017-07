Faleceu em Valença, na última quarta-feira (19), Mestre Valter Assis de Santana, mais conhecido por Mestre Valtinho, morador do bairro do Tento, uma figura ilustre no mundo da construção naval. Sua obra está presente em vários países que exportaram sua mão de obra através das embarcações que lhe eram encomendadas. A réplica da Nau portuguesa Nina, de sua autoria, estrelou o filme “1492: a conquista do paraíso”, de Ridley Scott. Com sua indústria naval, Mestre Valtinho que aprendeu o ofício com o pai, Mestre Alfredo, contribuiu com a economia local e elevou o nome de Valença nas décadas de 70 a 90, como capital baiana da construção naval artesanal.

O jornal Valença Agora acompanhou a despedida de familiares e amigos ao Mestre Valtinho, na Primeira Igreja Batista de Valença, local em que seu corpo foi velado. Na oportunidade, conversamos com parentes e amigos que destacaram a importância do Mestre Valtinho para a cultura, economia e história de Valença. Mestre Valtinho era considerado o mestre de todos os carpinteiros mestres em atividade. Confira esta reportagem na íntegra, na próxima edição impressa (nº 639) do Jornal Valença Agora.

Veja fotos da despedida