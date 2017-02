Membros da Pastoral da Juventude da Paróquia Bom Jesus estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (09/02) com o Prefeito Ricardo Moura e a diretora da Juventude Jessica Brandão, discutindo meios para viabilizar a participação do jovem representante de Valença e do Estado, na 4ª edição da Missão Jovem na Amazônia, que acontecerá de 08 a 17 de abril deste ano.

Ao todo, 25 jovens (sendo 03 da Bahia) foram selecionados para irem até a Amazônia fazer parte das Missões organizadas pelas Comissões para a Amazônia – Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, e Missão Continental da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O jovem Márcio Santana é o representante de Valença e estará junto a mais duas jovens baianas representando o Estado. O prefeito Ricardo Moura se comprometeu em colaborar com as despesas de transporte para o deslocamento do jovem para o evento, na Amazônia.

“Ser escolhido entre muitos para essa tarefa nos dá um frio na barriga. E, ao mesmo tempo, nos encoraja para o serviço para o qual fomos batizados. Levar a Palavra ao povo é muito importante. Isso me lembra o trecho do evangelista Mateus: ‘Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus.’ (Mateus 10:5-7). Se chamado fui aqui me coloco a disposição da igreja, agradecendo ao prefeito pela sensibilidade em nos ajudar a chegar ao nosso destino”, ressaltou Márcio Santana. Fonte: ASCOM e Pastoral da Juventude – Paróquia Bom Jesus. Fotos: ASCOM Valença.