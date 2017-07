Valença vai receber Caravana ‘Respeita as Mina’ de combate à violência contra a mulher

A secretária de Promoção Social, Margarete Moura, recebeu nesta quarta-feira (12) em seu gabinete, Jucinalva Peruna e Flavia Reis, representantes da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM) para apresentação da Caravana ‘Respeita as Mina’ de Combate à Violência Contra Mulher para o município. A coordenadora do CRAM, Luciane Silva, também participou da reunião.

A Caravana é um projeto educativo e cultural que se integra ao conjunto das políticas públicas que o Governo Estadual vem realizando em parceria com os municípios para prevenir e coibir a violência contra as mulheres. A ação deve passar por mais 29 cidades em todo Estado buscando o fortalecimento e a capacitação da rede de atenção à mulher nesses locais. Em Valença, a Caravana acontecerá no próximo dia 26 de julho, em local a ser definido.

À tarde, as representantes da SPM se reuniram com movimentos sociais, autoridades e representantes de entidades, para mobilização e participação na Caravana, que culminará com a Macha das Mulheres Negras.

