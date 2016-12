O atleta valenciano Joseilton Santos Trindade, 40 anos, marcará presença na Corrida Internacional de São Silvestre, no dia 31 de dezembro de 2016 (Sábado) em São Paulo. Trindade correrá entre os 30 mil atletas que participam da 92ª edição da competição, ele que participa há 12 anos e sempre ganhou medalhas comenta que na edição do ano passado ficou na 114ª colocação num percurso 15 km , no tempo de 56 min”.

Joseilton começou a correr há 19 anos e sua primeira competição foi em Santo Antônio de Jesus.

Para participar das competições o atleta conta com o patrocínio das empresas: O colégio Ceduca, Contabilidade MarPorto, Rio Mar modas, Portomar, Ifort

Nutricionista Jeniffer Fonseca, Clínica Pro Cardio, Dr. Wilson, Guaibim Praia Hotel, Pousada Rhydayam e Clínica MV.

A largada do evento será na Avenida Paulista, próxima ao número 1800, e será feita em etapas. O pelotão de elite feminino sairá às 8h40 e, em seguida, às 9h, será a vez do pelotão de elite masculino, do pelotão especial (masculino e feminino) e dos atletas em geral. A chegada acontecerá na mesma Avenida Paulista, número 900, em frene ao Edifício Cásper Líbero.