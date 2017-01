Filme ‘Axé: Canto do Povo de um Lugar’ estreia dia 19; assista trailerFoto: Reprodução/ Youtube

O documentário ‘Axé: Canto do Povo de um Lugar’, dirigido por Chico Kertész, já tem data definida para estrear no circuito comercial: 19 de janeiro de 2017. O filme, que já foi exibido na 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, reúne depoimentos de grandes nomes da Axé Music, como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Caetano Veloso, Saulo e outras figuras marcantes do carnaval de Salvador.

O longa revive a história da música de carnaval da Bahia, através de imagens e vídeos que retratam toda a trajetória do Axé. A data de estreia do documentário coincide com o aniversário de Luiz Caldas, considerado o pai da Axé Music e um dos grandes nomes da música brasileira.

Além dos cantores já mencionados, o filme traz os depoimentos de compositores, produtores, radialistas e empresários que ajudaram a construir o movimento, a exemplo de Wesley Rangel, falecido em janeiro deste ano, Paulinho Camafeu, Roberto Sant’Anna, Cristóvão Rodrigues e outros.

Antes da estreia no circuito de cinema, uma exibição especial será feita para convidados, no Cine Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves, lugar marcante pelos encontros de trios elétricos no carnaval, nesta quarta-feira (11).

O documentário recebeu elogios de Zuza Homem de Melo, Zeca Camargo, Luiz Carlos Marten, Astrid Fontenelle, além de ter sido destaque do ‘Encontro com Fátima Bernardes, exibido no dia 17 de novembro de 2016, e do Jornal Correio da Paraíba, na matéria de André Luiz Maia, no último dia 8 de dezembro.

Metro1