O Programa Primeiro Emprego está mudando a vida de centenas de jovens baianos. Lançado em novembro de 2016 , pelo governador Rui Costa, a ação promove a primeira experiência profissional de estudantes egressos de cursos profissionalizantes da rede estadual de ensino. Irlana de Jesus faz parte das primeiras turmas de beneficiados. Ela aproveita a chance como auxiliar administrativo da Secretaria da Segurança Pública (SSP) já pensando no futuro. “Está sendo muito bom para mim. É um aprendizado a mais”, conta.

Além de secretarias, os jovens terão a chance de viver a primeira experiência no mercado de trabalho em órgãos e empresas do Estado, como também em instituições da iniciativa privada. Através do Primeiro Emprego, eles chegam onde poderia ser mais difícil chegar sozinhos. “O programa proporciona a primeira experiência profissional aos estudantes dos nossos cursos técnicos, ajudando [também] a diminuir a evasão escolar”, explica o superintendente de Educação Profissional da Secretaria da Educação do Estado, Durval Libânio Mello.