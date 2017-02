Por que sentimos este desconforto e qual sua relação com o que comemos?

Muitas pessoas hoje em dia se queixam de sentir “azia”. Algumas referem senti-la após o consumo de certos alimentos, outras dizem sentir todos os dias, algumas ainda passam muitos dias sofrendo com este sintoma que depois desaparece e pode retornar novamente sem nenhum motivo aparente.

A azia pode ser definida por um desconforto localizado entre a região da garganta até o abdômen, caracterizado algumas vezes por uma sensação de queimação, dor e/ou plenitude. A pessoa sente uma ardência ou então sente que o estômago está muito cheio, às vezes sem ter comido nada.

Estes sintomas estão relacionados muitas vezes a algumas doenças do sistema digestório, que é responsável pela digestão e transporte dos alimentos e absorção de nutrientes, entre outras funções. Entre essas doenças podemos citar a gastrite, refluxo gastroesofágico, úlceras gastroduodenais, infecção por H. pylori, podendo evoluir para câncer gástrico se não for feito o tratamento adequado.

Alimentos como café, condimentos picantes, álcool, gorduras, etc. podem ser desencadeadores dos sintomas em pessoas com sensibilidade a estes alimentos, mesmo em pequenas quantidades. Alguns medicamentos (anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico, corticosteroides) também podem estar entre as causas, bem como situações de estresse do dia-a-dia.

Se você sofre com este problema, ainda que o desconforto seja leve, procure acompanhamento nutricional e tratamento médico. Não tome remédios ou chás por conta própria, pois eles podem mascarar uma doença mais grave ou mesmo complicar o problema.

