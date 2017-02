Vítima foi agredido na terça-feira (14), em Itabuna, região sul do estado.

Homem foi reconhecido por mãe de criação, que vai ser ouvida pela polícia.

Um morador de rua, de 39 anos, morreu após ser espancado e apedrejado em via pública de Itabuna, município na região sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi agredida na terça-feira (14), chegou a ser socorrida para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira (15). Ninguém foi preso.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia para confirmar a causa da morte. O homem foi reconhecido por uma mãe de criação, que vai ser ouvida na delegacia de Itabuna nesta quinta-feira (16).

Até por volta das 9h desta quinta, não havia informações sobre a motivação e autoria do crime. No entanto, a polícia confirmou que a vítima era usuária de drogas, e cogitou a possibilidade do crime estar relacionado com o tráfico.

Matéria do G1 Bahia