VOCÊ AGORA- Cronista do Valença Agora na Academia de Letras do Brasil.

Carlos Magno de Melo, que há quase 10 anos escreve O canto da Crônica, foi indicado e eleito Acadêmico da Academia de Letras do Brasil, com sede em São José do Rio Preto, São Paulo.Há 01 ano deu – se a diplomação dos eleitos.Carlos Magno, premido por atividades profissionais com médico, não pode comparecer ao evento. Agora, dia 04/12/2016, a Presidente da Academia, a poeta Roseli Arruda, enviou o Diploma ao acadêmico. De certa forma, Valença está presente na Academia de Letras do Brasil, visto que nosso cronista também é membro da AVELA.