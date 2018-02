Iniciou-se nesta terça-feira (06), na sede da 33° Companhia Independente, o Ciclo de Instruções 2018, promovido pela companhia. O Ciclo consiste em ministrar instruções teóricas e práticas voltadas para aprimoramento da tropa empregada nas ações diárias das oito cidades que compõe a área de responsabilidade da 33° CIPM / Valença.

O Ciclo de Instruções possui em seu conteúdo aulas de Aspectos Jurídicos da Abordagem Policial, Conduta de Patrulha, Defesa Pessoal, Uso Diferenciado da Força e Abordagem a Veículos, visando apresentar situações específicas da atividade policial como, contra emboscada frontal e lateral, troca de carregadores (tática, emergencial e administrativa), técnica de algemação.

As instruções ocorrerão durante todo o ano de 2018 e serão ministradas pelo CAP PM S. Santos, TEN PM Paulo Jr, TEN PM Wagner, ASP Menezes e pelo SD PM Machado, todos da própria OPM. Serão capacitados todos os policiais militares da sede e dos destacamentos durante todo o ano letivo.

Segundo o Major Alexandre, Comandante da 33° CIPM, essa capacitação irá propiciar ao policial militar uma melhor preparação para lidar com as diversas situações cotidianas ou específicas, obedecendo aos gradientes de emprego de força, permitido assim, uma maior confiança do cidadão na prestação do serviço de segurança pública.

Fonte: ASCOM/33ª CIPM