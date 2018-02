Com o objetivo de garantir maior transparência dos procedimentos licitatórios e aprimorar os conhecimentos acerca de licitação, na modalidade pregão, atribuindo maior segurança no desempenho das funções dos profissionais que lidam direta ou indiretamente com licitações, o Controle Interno da Prefeitura de Cairu, juntamente com a Secretaria de Governo e o Setor de Licitações, promoveu nesta terça-feira (06/02), no Salão Nobre da Câmara Municipal, uma capacitação ministrada pelo professor e economista Orlando Gomes.

O workshop contou com a presença do prefeito Fernando Brito e envolveu equipes técnicas de diversas secretarias e setores administrativos da gestão municipal. Entre os principais tópicos abordados estiveram pesquisa de preços e processos administrativos.

O professor Orlando Gomes da Silva é graduado em Economia, pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas; Pós-Graduado pelo curso de Especialização em Gestão Organizacional Pública, pela Universidade do Estado da Bahia. Orlando integrou, como representante da SAEB, a Comissão da Procuradoria Geral do Estado, que elaborou o anteprojeto da Lei Estadual de Licitação.

O controlador interno do município, Manoel Brito, ressaltou a importância do evento.“ Devemos sempre buscar nos atualizar, pois temos a obrigação de conhecer todas as leis e resoluções, para aplicá-las com responsabilidade e transparência no dia a dia do nosso município”, enfatizou o controlador.

Ascom/ Cairu