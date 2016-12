A proprietária da Pousada, Restaurante e Pizzaria Mandala’s localizados na Praia do Guaibim-Valença, Grace Trankels, 39, é uma das 20 participantes da 4ª temporada do programa Hell’sKitchen – Cozinha Sob Pressão,que estreou no último dia 03, no SBT.

A empresária é natural do Paraná, mas mora na Bahia há 14 anos. Filha de argentino com brasileira, Grace écasada e mãe de duas filhas. Após momentos difíceis, quando foi moradora de rua, se descobriu cozinheira e hoje é empreendedora. Foi na Ilha do Mel, no Paraná, que aprendeu a cozinhar para pescadores, durante o período que foi acolhida por pessoas dessa região. Nunca fez um curso de culinária e acredita que carrega o espirito de uma boa cozinheira por já ter ganho concursos da aérea.

“Vim representado o axé da Bahia! Vim mostrar pra vocês que independente de onde você venha, você pode chegar onde você quiser . Estou aqui pra ganhar, acompanhe, assista e torce por mim porque eu vou chegar na final, você vai entender a minha história”, disse Grace em seu vídeo de perfil para o programa.

Grace segue firme no Programa que já eliminou três participantes.

O PROGRAMA

A quarta temporada do reality show“Hell’sKitchen – Cozinha Sob Pressão” é apresentada pela consagrada e respeitada Chef Danielle Dahoui: a primeira mulher a comandar um Hell’sKitchen no mundo (formato da iTV, o reality show possui versões em 15 países). “Ser a primeira mulher no mundo a comandar esse formato é o que me atraiu. Esse vanguardismo do SBT em estar inovando e me convidar para isso é uma grande honra. Poder mostrar para todas as mulheres que elas podem e são donas de seus destinos”, conta a chef.

Dahoui também comanda dois subchefs que lhe ajudarão a colocar pressão nas duas equipes (Vermelha e Azul), são eles: Zi Saldanha, produtor de grandes eventos gastronômicos, e Gilda Bley, que passou pelo renomado “The CulinaryInstituteofAmerica – CIA” e é sócia de escola de gastronomia.

A quarta temporada conta com 15 semanas de duração e 20 participantes (10 mulheres e 10 homens), que passaram por uma seleção mais refinada, diversificada e surpreendente.

O programa vai ao ar aos sábados, às 21h30.