Casa do Empresário de Valença em parceria com a JUCEB adota o sistema de Via Única nos processos empresariais

O escritório regional de Valença da Junta Comercial da Bahia – JUCEB adotou, neste mês de abril, um novo sistema de tramitação de documentos para obtenção de qualquer ato do registro mercantil. Conhecido como Via Única, o novo sistema visa reduzir a burocracia e agilizar o processo de constituição, alteração, extinção de empresas e de outros atos empresariais na Bahia.

Com a implantação do Via Única os processos internos de registro mercantil ficarão mais rápidos. O novo fluxo não só reduzirá o tempo de tramitação dos atos do registro mercantil como também irá conferir mais comodidade ao usuário que receberá seu documento devidamente aprovado e chancelado no seu e-mail. Se precisar reimprimi-lo, o usuário pode acessar o site da Juceb (www.juceb.ba.gov.br) e buscar na área Portal de Informações e Serviços a aba Requerimento Universal / Reimpressão.

Paralelamente ao sistema, foi lançado também pela Juceb um portal de informações e serviços para web e um aplicativo de smartphones para acompanhamento de processos. As duas ferramentas têm o objetivo de oferecer uma gama maior de serviços online, fornecer informações sobre o registro mercantil e facilitar o acompanhamento dos processos.

Para maiores informações, o escritório regional da Juceb em Valença fica localizado na Casa do Empresário (ACE/CDL/SINCOMVAL), na 3ª Trav. Dr. Raul Malbouisson ou entre em contato pelo telefone 75 3641 0649.

Assessor de Comunicação/Casa do Empresário de Valença-BA