A rodada inaugural do I Campeonato de Futebol Sub-23 de Cairu foi realizada no último domingo (02\04), na Arena Cajazeira, com dois grandes jogos. A equipe da Família Bonfim empatou de 2 a 2 com A Carreta, enquanto o Renovação aplicou 3 a 1 no Torrinhas.

O torneio, que conta com apoio total da prefeitura de Cairu, através da secretaria de Políticas Sociais\superintendência de Esportes, é disputado pelas equipes d’A Carreta, Pirracentos, Família Bonfim, Torrinhas e Renovação. O encerramento do campeonato está previsto para 14 de maio, quando serão conhecidos o campeão e o vice da competição.

Confira a tabela do I Campeonato de Futebol Sub-23 de Cairu

1ª Rodada (02\04)

Família Bonfim 2 x 2 A Carreta – 13h30

Renovação 3 x 1 Torrinhas – 15h00

2ª Rodada (09\04)

Pirracentos x Torrinhas – 13h30

Renovação x Família Bonfim – 15h00

3ª Rodada (16\04)

Pirracentos x A Carreta – 13h30

Torrinhas x Família Bonfim – 15h00

4ª Rodada (23\04)

Pirracentos x Família Bonfim – 13h30

A Carreta x Renovação x – 15h00

5ª Rodada (30\04)

Pirracentos x Renovação – 13h30

A Carreta x Torrinhas x – 15h00