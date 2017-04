A primeira-dama do Estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Aline Peixoto, anunciou a realização de mais um evento beneficente promovido pela instituição com o objetivo de aumentar a oferta dos serviços de saúde a pacientes com câncer no estado. Desta vez, a ação das Voluntárias tem como objetivo garantir recursos para realização de obras de ampliação do Hospital Aristides Maltez, que recebeu a visita de Aline e do cantor Bell Marques na tarde desta quinta-feira (6).

A festa, batizada de Forró Solidário, vai acontecer no mês de maio, em Salvador. Presente na visita desta quinta, o superintendente da Liga Bahiana contra o Câncer, Humberto Luciano Souza, destacou a importância da ação, idealizada pela presidente das Voluntárias: “Somos o hospital que mais opera câncer no Brasil pelo SUS [Sistema Único de Saúde] e o evento vai garantir um retorno fantástico à população”, afirmou Humberto.

Os detalhes do Forró Solidário serão apresentados na próxima segunda-feira (10), em coletiva de imprensa no Hospital Aristides Maltez às 14h, que terá a participação de Bell Marques e da outra atração, ainda mantida em segredo pelas Voluntárias.

Secom Governo da Bahia

Fotos: Pedro Moraes/GOVBA