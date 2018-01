Desaparecimento do ex-prefeito Ramiro Queiroz completa dois dias; esposa comentou o caso

O sequestro do empresário e ex-prefeito de Valença, Ramiro Campelo de Queiroz completou 48 horas nesta manhã, e até o momento a polícia não divulgou informações acerca do desaparecimento que está sendo considerado como sequestro.

Em um grupo de whatsapp, a esposa de Ramiro, Sra. Solange Queiroz afirmou que a família ainda aguarda ‘um sinal’. “Quero deixar neste momento uma palavra de gratidão a vocês que se pronunciaram e ainda em alguns momentos estão a perguntar a respeito do acontecimento ocorrido na manhã do dia 18 /01 com o meu esposo Ramiro. Estamos sim, sem notícias a espera de um sinal”, escreveu.

Solange ainda solicitou orações em prol da volta de Ramiro. “Aqueles que estão juntos compartilhando esse momento conosco, com orações, continuem, porque a união faz a força que gera uma corrente de Luz e Energia positiva é isso que precisamos nesse exato momento. Está sendo muito difícil e angustiante para mim e meus filhos, mas creio no Deus que ama, que ampara e que não abandona os seus filhos.”

CASO – De acordo com informações preliminares, três indivíduos em um veículo HB20 na cor branca teriam levado o empresário, por volta das 7h da manhã, próximo a sua residência, no bairro Jardim Grimaldi, em Valença.

Ramiro é presidente do Grupo Ramiro Campelo, que dirige as Lojas Guaibim e a Casa + Fácil, entre outros empreendimentos.

Foto: Valença Agora