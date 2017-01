Antes mesmo do início de fevereiro, o carnaval 2017 já está dando o que falar.

Entre os blocos de pré-carnaval, os planos para o feriado e os preparativos para a maior festa brasileira, uma escola de samba carioca provocou a fúria do setor agrícola brasileiro.

A Imperatriz Leopoldinense decidiu exaltar as tribos do Mato Grosso e à natureza em seu samba-enredo “Xingu – O Clamor Que Vem da Floresta“.

Segundo a escola, entorno do parque indígena do Xingu sofre os impactos do desmatamento ilegal, dos agrotóxicos e da da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A letra do samba enredo acabou provocando os representantes do agronegócio, que fizeram abaixo assinado e cartas em repúdio à Imperatriz.

Confira a letra do samba-enredo a seguir e ouça a música no vídeo acima.

Brilhou… A Coroa Na Luz Do Luar!Nos Troncos A Eternidade…A Reza e a Magia Do Pajé!Na aldeia com flautas e MaracásKuarup é festa, louvor em rituaisNa Floresta… Harmonia, a vida a brotarSinfonia de Cores e Cantos No ArO Paraíso fez aqui o seu lugarJardim Sagrado o Caraíba descobriuSangra o coração do meu BrasilO Belo Monstro rouba as Terras dos seus filhosDevora as matas e seca os riosTanta riqueza que a cobiça destruiu

Sou O Filho Esquecido Do MundoMinha Cor É Vermelha De DorO Meu Canto É Bravo E ForteMas É Hino De Paz E AmorSou Guerreiro Imortal DerradeiroDeste Chão O Senhor VerdadeiroSemente eu sou a primeira da Pura Alma Brasileira

Jamais Se Curvar, Lutar e AprenderEscuta Menino, Raoni Ensinou Liberdade É O Nosso DestinoMemória Sagrada, Razão De Viver“Andar Onde Ninguém Andou”“Chegar Aonde Ninguém Chegou”Lembrar a Coragem e o Amor Dos IrmãosE Outros Heróis GuardiõesAventuras de Fé e PaixãoO Sonho de Integrar uma Nação Kararaô… Kararaô…O Índio Luta Pela Sua TerraDa Imperatriz Vem O Seu Grito De Guerra!

Salve O Verde Do Xingu… A EsperançaA Semente do Amanhã… Herança O Clamor Da NaturezaA Nossa Voz Vai Ecoar… Preservar!

Notícias ao Munito/© REPRODUÇÃO/YOUTUBE