O jornal inglês The Guardian publicou em sua sessão de cartas um abaixo-assinado que condena o impeachment de Dilma Rousseff e mostra solidariedade com o ex-presidente Lula.

No texto, deputados de partidos trabalhistas da Escócia e da Inglaterra, além de economistas, se referem à “remoção não democrática de Dilma”, “campanha difamatória” e a um “julgamento da mídia que tenta impedir Lula” para 2018.

Abaixo, a lista de assinaturas:

Labour Friends of Progressive Latin America e antigo parlamentar

Chris Williamson

Membros do parlamento

Roger Godsiff

Grahame Morris

Membros do parlamento escocês

Elaine Smith

Neil Findley

Além de:

Baroness Jean Corston

Lord Martin O’Neill

Lord David Lea

E também:Len McCluskey General secretary, Unite the Union

Tim Roache General secretary, GMB

Kevin Courtney General secretary, NUT

Manuel Cortes General secretary, TSSA

Mick Whelan General secretary, Aslef

Ronnie Draper General secretary, BFAWU

Roger McKenzie Assistant general secretary, Unison

Owen Tudor, líder da European Union and international relations, TUC

John Hendy, QC Queen’s Council barrister, Old Square Chambers

Ann Pettifor, economista

Dr Julia Buxton, School of Public Policy, Central European University

Dr Francisco Dominguez, Líder de estudos latino-americanos, Middlesex University

Salma Yaqoob, ativista

Matt Willgress, Editor do No Coup in Brazil

Notícias ao Minuto