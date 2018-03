As constantes reclamações no serviço de energia elétrica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, empresa controlada pela Neoenergia – maior grupo privado do setor elétrico do Brasil e América Latina em número de clientes – trouxe para Valença, a reunião pública do Conselho de Consumidores de Energia da Coelba (CCEC). O encontro aconteceu na última esta sexta-feira, 9, no auditório da Casa do Empresário. O CCEC é um órgão de caráter consultivo que visa orientar, analisar e avaliar questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, tarifas e adequação dos serviços prestados ao consumidor.

O Conselho é formado por membros, não remunerados, indicados por entidades representativas das Classes de Consumo Residencial, Comercial, Industrial, Rural e Poder Público. Estavam presentes na reunião de Valença, o presidente do Conselho, Max Rodrigues Muniz (Federação da Indústria do Estado da Bahia – FIEB), representante da Classe Industrial; a conselheira Rute Veras (Movimento de Donas de Casa e Consumidores da Bahia – MDCCB), representante da Classe Residencial; o conselheiro Haroldo Núñez (Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado da Bahia – FERCOMÉRCIO), representante da Classe Comercial; o conselheiro Júlio Cotias (Federação da Agricultura do Estado da Bahia – FAEB), representante da Classe Rural. O Secretário Executivo do Conselho, Moacyr Pina, Ouvidor da COELBA, representou a companhia.

Participaram da reunião, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença, Osni Melgaço Bulcão; o diretor do Jornal Valença Agora, Vidalto Oiticica; representantes do poder público de Valença, Igrapiúna e Nilo Peçanha; o representante da Maçonaria de Valença, Adilton; funcionários da COELBA, entre outros.

A conselheira Rute Veras comentou sobre o projeto Internação Domiciliar voltado para a Classe Residencial. “A Internação Domiciliar é um benefício concedido pela Coelba às unidades consumidoras que utilizam equipamentos elétricos de autonomia limitada, indispensável para preservação da vida humana”, explicou Veras, citando os benefícios do projeto. “É um programa de sucesso criado através do nosso conselho de consumidores”, ressaltou.

Aberto o espaço para manifestações da plateia, os conselheiros e os representantes da COELBA responderam dúvidas e reclamações. Dentre as principais queixas relacionadas pelos presentes, estão quedas e oscilação de energia. Problemas de iluminação pública, responsabilidade exclusiva das prefeituras, também foram apontados diversas vezes.

Osni Melgaço Bulcão, representante dos lojistas de Valença, pontuou as quedas de energia no centro da cidade, o que traz prejuízos para a classe. Também parabenizou o Jornal Valença Agora pela presença. “Gostaria de parabenizar a presença do jornal Valença Agora que é o maior jornal da região, sempre comprometido com as coisas relevantes que acontecem no município, e é um link de informações para os que não vieram a esta reunião”, ressaltou.

Vidalto Oiticica, diretor do Jornal Valença Agora, também registrou sua queixa sobre a energia da zona central do município. “No centro da cidade existe uma oscilação quase que permanente, principalmente quando temos motores trifásicos que, às vezes, até acontece de cair uma fase. Quando cai uma fase, a gente não consegue ligar o equipamento. Às vezes tem tipos de oscilação que não cai a fase, mas interfere no funcionamento do equipamento”, pontuou. O jornalista deixou o veículo de comunicação o qual dirige, à disposição do Conselho para alimentar a sociedade com informações e orientações educacionais essenciais para o bom funcionamento do serviço elétrico.

Sobre as quedas de energia, o Ouvidor da COELBA, Moacyr Pina, relacionou aos aumentos de cargas não declaradas à distribuidora. “As quedas de tensão são muito provocadas pelo aumento de cargas sem comunicar a COELBA. Valença é uma cidade que atrai turismo, e os moradores aumentam sua carga sem comunicar a COELA, ou seja, a COELBA não está preparada para receber essa carga. O sistema está preparado para atender uma carga que está declarada, quando não é avisado, o sistema não enxerga esta carga e aí temos problemas de oscilação de tensão, o que é um transtorno”, justificou. Moacyr sugeriu à CDL que convoque a área de atendimento da COELBA para que realize uma reunião com todos os comerciantes para explicar e esclarecer mais sobre os procedimentos para declarar a carga necessária e evitar as quedas e oscilações de tensão. A explicação dada por Moacyr também se estende ao Guaibim, devido a população flutuante, o que ocorre em toda o litoral da região.

Sobre a relação COELBA e poder público quanto à iluminação pública, Pina, afirmou que esta é responsabilidade exclusiva das prefeituras. “Manutenção, extensão, todo o aparato da iluminação pública é de responsabilidade do município”, frisou. “O município assina com a COELBA um contrato de prestação de serviço, por isso essa taxa vem na conta de energia elétrica. A prefeitura podia fazer essa cobrança à parte, emitindo um carnê, por exemplo, mas ela prefere cobrar através da COELBA porque a COELBA é eficiente na cobrança, porque se o consumidor não pagar a taxa de iluminação que está atrelada à conta de energia, ele vai ter sua energia cortada”, explicou, acrescentando ainda que o valor arrecadado da taxa é debitado na conta de iluminação pública da prefeitura.

O gestor da unidade de distribuição da COELBA em Valença, Marco Aurélio endossou as palavra do Ouvidor sobre as quedas de energia. “Quando o cliente solicita uma nova ligação de energia ele declara o que ele vai precisar utilizar, e nós disponibilizamos de acordo com a demanda que o cliente informa. A partir do momento em que o cliente, à revelia, incrementa uma carga no sistema e não avisa a COELBA, o sistema está completamente susceptível a ter problemas de qualidade de fornecimento”, esclareceu.

O gestor informou ainda que Valença e região terão um dos maiores investimentos do estado. “O volume de investimentos em Valença está quase o dobro – para esses próximos dois anos – do que Santo Antônio de Jesus que é um polo comercial. Da Bahia é um dos maiores também. Serão construídas três subestações na região, uma em Taperoá que vai atender Valença também, uma em Presidente Tancredo Neves e outra em Apuarema. Serão mais de 20 milhões só em subestações”, disse Marco Aurélio.

A CCEC reúne-se uma vez por mês, na sede em Salvador, para tratar de questões do setor elétrico e de interesse do consumidor. As reuniões públicas são realizadas duas ou três vezes no ano em um município dentro da área de Concessão, fora da sede quando leva a Concessionária para ouvir os clientes.

“Valença foi escolhida para esta reunião porque nós tivemos informações que existiam muitos problemas no fornecimento de energia elétrica aqui, então nós damos prioridades a realizar esses encontros exatamente onde tem mais problemas por uma questão de objetividade”, destacou o presidente do Conselho, Max Muniz, acrescentando ainda que o órgão busca o bem comum, atingindo os anseios da sociedade de maneira geral, em todos os seus segmentos. “Não ganhamos nada, é questão de abnegação e de vontade de melhorar a vida de todos”, concluiu.

INTERLOCUTOR REGIONAL

Ao final da reunião pública foram eleitos entre os participantes, um colaborador regional, denominado interlocutor regional, que é um representante livre, de caráter voluntário, que tem sob sua incumbência, manter contato direto com o CCEC e solicitar sua interferência, quando necessário.

Para o posto, foi designado o presidente da CDL, Osni Melgaço Bulcão como titular, e como suplente, o diretor municipal da cidade de Nilo Peçanha, Braz Oliveira. ***

***Reportagem completa na Edição impressa, nº 672, do Jornal Valença Agora.

Fotos: Jornal Valença Agora