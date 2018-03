ITÁLIA- Papa Francisco recebe filha de Martin Luther King no Vaticano

Albertine King está na Itália para receber prêmio por luta pela paz

O Papa Francisco encontrou nesta segunda-feira (12) no Vaticano, Bernice Albertine King, filha mais nova do pastor norte-americano Martin Luther King, morto em 4 de abril de 1968.

Bernice está em solo italiano para receber em Monteleone, Puglia, um Prêmio Internacional dado para pessoas comprometidas com a paz e que luta contra a violência. O prêmio está na sua terceira edição e é organizado pelo Centro Gandhi e por Rocco Altieri, pacifista e estudioso do pensamento ligado a não violência.

Martin Luther King tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo. King foi assassinado em 4 de abril de 1968, em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos, por James Earl Ray. Este ano, a morte do prêmio Nobel da Paz de 1964 completa 50 anos. (ANSA)

