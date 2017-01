Renovação de contratos do Fies começa nesta segunda-feira; veja

A renovação de contratos dos estudantes que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começa nesta segunda-feira (16). Para realizar o procedimento — conhecido como aditamento — é necessário acessar a página do programa na internet. O processo deve ser feito a cada seis meses. O prazo vai até o dia 30 de abril.

Segundo estimativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cerca 1,4 milhão de aditamentos devem ser realizados em todo o país. Hoje, 2,5 milhão de jovens são financiados pelo programa. Na Bahia, apenas no segundo semestre de 2016, 6.485 estudantes de 30 municípios foram contemplados com o financiamento em faculdades particulares — 2.367 deles em Salvador.