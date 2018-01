“Não haverá campanha no Município de Valença, pois não este foi selecionado como município prioritário”, diz secretária.

Em nota divulgada nas redes sociais neste sábado, 13, a secretária de Saúde de Valença, Jeanine Fonseca informa que a vacina contra a febre amarela está disponível durante todo o ano em todas as unidades de saúde da família (USF) do município de Valença-Ba. A secretária informa ainda que a faixa etária para receber a vacina é de 9 meses até 59 anos de idade.

“É dose única (que confere imunidade para vida toda). Portanto pessoas que já receberam uma dose, não será necessário receber uma segunda dose”, alerta Jeanine. “Não haverá campanha no Município de Valença, pois este não foi selecionado como município prioritário”, completa a secretária.

Jeanine Fonseca orienta a quem ainda não foi vacinado, que compareça ao posto de saúde mais próximo de sua residência para receber a imunização. Quem tiver carteirinha de vacinação, deve levar.

As USF’s funcionam de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h, e das 14h às 17h.

Viagem

Quem for viajar a países que exijam o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deve tomar a vacina padrão, mesmo que tenha tomado a dose fracionada.

“A adoção do fracionamento das vacinas é uma medida preventiva que será implementada em áreas selecionadas, durante período determinado de 15 dias, informou o Ministério da Saúde.

A campanha de vacinação contra febre amarela com doses fracionadas foi lançada esta semana pelo Ministério da Saúde e tem por objetivo aumentar a cobertura vacinal do país. A vacinação fracionada será adotada em algumas cidades dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Bahia (Valença não está incluída).

A Anvisa alerta que não será emitido, “em hipótese alguma”, o certificado internacional a quem apresentar o comprovante de vacinação fracionada. É preciso tomar a dose padrão, em qualquer unidade de saúde. No entanto, é necessário apresentar um comprovante da viagem, por exemplo, o bilhete da passagem.

Foto: Reprodução