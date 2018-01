A bola começa a rolar no dia 18 de fevereiro pelo Campeonato Valenciano de Futebol 2018. O presidente da Liga Valenciana de Futebol, Edmundo Fonseca divulgou nesta quarta-feira, 10, as datas dos confrontos e as os times que compõem as Chaves A e B. De acordo com Edmundo, a competição contará mais de R$ 20 mil em premiações. As partidas acontecem aos domingos, no Estádio Antônio Sereia.

A chave A é composta pelos times: Valença, Bolívia, Ypiranga e Palmeiras. Já a chave B reúne as equipes do Skiva, Flamengo, Bahia e São José.

Confira as datas das partidas:

1° Jogo: 18/02/18

Valença x Bolívia

2° Jogo: 25/02/18

Skiva x Bahia

3° Jogo: 04/03/18

Ypiranga x Palmeiras

4° Jogo: 11/03/18

Flamengo x São José

5° Jogo: 18/03/18

Ypiranga x Valença

6° Jogo: 25/03/18

Bahia x São José

7° Jogo: 01/04/18

Bolívia x Palmeiras

8° Jogo: 08/04/18

Skiva x Flamengo

9° Jogo: 15/04/18

Valença x Palmeiras

10° Jogo: 22/04/08

Skiva x São José

11° Jogo: 29/04/18

Bolívia x Ypiranga

12° Jogo: 06/05/18

Bahia x Flamengo

Foto: Evertton Pacheco