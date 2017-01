A Prefeitura de Cairu, através da Secretaria de Turismo, e a Capitania dos Portos realizaram na última sexta-feira (30/12) uma ação conjunta da Operação Verão em Boipeba e na Sede do Município promovendo uma campanha de conscientização e prevenção com condutores de embarcações, moradores e turistas.

A ação resultou também em multa e apreensões de embarcações atracadas em locais indevidos, houve ainda flagrante de embarcações com velocidade acima do permitido em áreas de banhistas e de alguns condutores sem carteira de amador/recreio ou carteira profissional para atividade comercial.

O acesso à Boipeba pelo Rio do Inferno foi um dos pontos de fiscalização,devido ao alto índice de reclamações por conta da alta velocidade que as lanchas trafegam. Jet skys e motos aquáticas também passaram por fiscalização e ordenamento, pois apresentam alto risco aos banhistas.

A fiscalização conjunta prosseguirá durante o verão em todo o município. Ascom Cairu