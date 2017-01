A Associação de Transportes Marítimos do Baixo Sul (Astram) promoveu diversas melhorias no terminal aquaviário de Valença. Foi realizada a substituição de toda a madeira das rampas de embarque e desembarque, pintura de todo o terminal, recuperação da ponte, novos corrimões, instalação de câmeras de segurança, mobiliário, informatização na emissão de passagens e alteração no acesso de entrada e saída dos passageiros e placas de identificação.

De acordo com o presidente da ASTRAM, Romilson Muniz esses serviços são realizados com frequência para manter o terminal de Valença em bom estado de conservação. “Esses serviços são provisórios porque já está em projeto à construção do novo terminal marítimo na Praça da Bandeira, numa emenda parlamentar do Deputado Estadual Roberto Brito, no valor de 600 mil reais que será liberada em março de 2017”, disse Muniz.

PONTA DO CURRAL, MORRO E GAMBOA

A concessionária Muniz & Muniz, que administra os terminais marítimos da Ponta do Curral (Atracadouro), Morro de São Paulo e Gamboa deu uma nova cara no embarque e desembarque de passageiros com destino a ilha de Tinharé. Além de uma reforma geral, os terminais foram ampliados e oferecem uma maior comodidade aos seus usuários. A Associação de Transportes Marítimos do Baixo Sul (ATRAM), que é parceira da empresa que administra os terminais vem contribuindo de forma decisiva na ampliação de funcionários e a disponibilidade de diversas embarcações entre lanchas rápidas e convencionais para as ilhas, garantindo o fluxo de turistas na alta estação, considerado um dos melhores destinos turísticos da Bahia.

No terminal do Morro de São Paulo, já em fase de conclusão a construção de duas escadas de concreto, reposição de todo o gradeado do terminal, reforma geral, pintura, reparação da parte de concreto da ponte. Já no terminal da Gamboa, realizou a pintura completa do terminal, reparo na parte elétrica e hidráulica. E na Ponta do Curral (atracadouro), pintura, reforma da praça de alimentação, reparo do gradeado do terminal e ampliação do abastecimento de água.

Segundo Romilson Muniz, os terminais foram entregues a concessionária Muniz & Muniz totalmente sucateada e em tempo recorde foram recuperados. “Hoje já contamos com câmeras, banheiros, lanchonetes, restaurantes e um serviço de excelência, novo píer, cobertura, iluminação, pintura, wi-fi, luminoso e uma maior segurança aos seus usuários. Foram colocados materiais de primeira e a construção de três dolfs. Os escritórios foram informatizados e os funcionários treinados. No verão, a empresa oferecerá um serviço diferenciado aos milhares de visitantes que lotam a ilha de Tinharé”, assegurou o presidente da Astram.

Ascom Astram