Sede do Município de Cairu homenageia Nossa Senhora do Rosário

Religiosidade, cultura e participação popular foram os traços marcantes de uma das celebrações mais tradicionais do município de Cairu, a Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da Sede, que teve sua culminância no último domingo (08/10).

Uma das características do festejo é a novena seguida pelos ensaios dos Caretas, que alegra as noites e prepara os integrantes do grupo para o momento mais importante, na madrugada de sábado para domingo, por volta das 5h da manhã, quando todos saem às ruas em alvorada, tocando suas enxadas, cuícas, tambores e búzios, anunciando a celebração em honra à Senhora do Rosário.

Na manhã de domingo, a missa solene reuniu na Igreja Matriz cairuenses e visitantes. O prefeito Fernando Brito participou da cerimônia acompanhado da primeira-dama Adriana Brito, de secretários municipais e assessores, bem como dos vereadores e de amigos. Após a procissão, todos seguiram para o almoço oferecido à população nas dependências do Convento de Santo Antônio.

Ascom Cairu