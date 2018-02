Quem não fez recadastramento poderá ir nos postos a partir de 5 de março

Os eleitores que não conseguiram fazer o recadastramento biométrico no prazo e tiveram os títulos cancelados vão poder ir a um dos postos de atendimento de 5 de março a 9 de maio para regularizar a situação diante do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). O presidente do órgão, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, foi quem anunciou o novo prazo.

O fechamento do cadastro eleitoral acontece em 9 de maio e esta será a data limite para quem tem pendências. Além do recadastramento, os serviços que só poderão ser feitos até este prazo são o alistamento eleitoral (1º título), alteração de dados, regularização de título cancelado e transferência de domicílio eleitoral. Para quem teve o título cancelado por falta da biometria, não haverá cobrança de multa.

Fonte: Correio