Ano novo, roupa branca! Mas na hora de tirar do armário sempre aparece aquela mancha amarelada indesejada na peça branca. Como fazer para tirar?

Pequenos cuidados na hora da lavagem e conversação das peças evitam manchas. Confira algumas dicas da 5àsec:

1. Como a roupa branca suja com muita facilidade, é importante que ela receba uma limpeza com sabão alcalino e água fria. Após essa etapa, para deixar a roupa mais branca e eliminar algumas manchas, é importante enxaguar bem as roupas para tirar todo o tipo de resíduo existente, inclusive as manchas amarelas.

2. Se durante as comemorações de réveillon cair alguma mancha inesperada como de vinho, utilize a solução de água quente com alvejante, mas apenas nas roupas de algodão. Os tecidos mais delicados como seda, viscose e linho não podem ser lavados com alvejantes em nenhuma das circunstâncias. Nesses casos, o mais indicado é levar em uma lavanderia.

3. Outra dica importante é, na hora de armazenar as roupas brancas, envolva-as em sacos de TNT, para protegê-las de pó e dos raios de luz. Não use sacos plásticos para guardar as roupas, pois elas resultam em manchas e mofo.