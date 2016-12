Você está querendo ser marinheiro? Apareceu a grande oportunidade! A Associação de Transportes Marítimos do Baixo Sul (ASTRAM) abriu inscrições para os cursos de marinheiro auxiliar, máquina, convés e esep, que destina-se a qualificar aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros.

De acordo com o presidente da ASTRAM, Romilson Muniz o curso acontecerá na escola comandante Tamandaré, no bairro do Tento, em Valença. Inscrições e maiores informações na sede da ASTRAM, na Rua Advogado Muniz, no horário das 08h às 12h