Orçada em R$ 1,9 milhão, a obra está em fase de diálogo entre Governo do Estado, Prefeitura de Valença e Colônia Z-15 para adaptações locais.

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretara de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) do Estado da Bahia, apresentou em Valença, nesta sexta-feira, 23, o projeto arquitetônico do novo Mercado do Peixe, denominado Centro Comercial de Pescados. A reunião contou com a presença do presidente da empresa, Dernival Oliveira Júnior; da coordenadora de Promoção Social da Bahia Pesca, Eliana Carla; do prefeito Ricardo Moura, do secretário municipal de Agricultura, José Negrão; do diretor municipal de Pesca George da Hora; do diretor do Jornal Valença Agora, Vidalto Oiticica; do gerente do Banco do Nordeste, Carlos Macedo, além de representantes de associações. Durante a reunião também foi assinado um Convênio de Cooperação Técnica, Científica, Cultural nas áreas de agricultura e aquicultura entre IFBA-Valença e Prefeitura Municipal.

O presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira, falou ao Jornal Valença Agora sobre o projeto. “A gente tem uma responsabilidade porque não adianta pescar, catar marisco se não se tem onde vender. Acredito que esse mercado do peixe não é só pra vender e atender o consumidor, é para atender também o turista, então a gente tem dialogado muito nessas questões, os mercados de peixe e os mercados de um modo geral que existem no Brasil, eles servem de atrativo também para o turista. Eu estou apresentando essa proposta da construção de um novo mercado porque este que está aí, a gente vai ter que demolir porque corre risco de desabamento. Recebi uma recomendação do governador para fazer esse e ele já foi encaminhado para o gabinete do governador, é um projeto avaliado em aproximadamente R$ 1,9 milhão e deverá ser um dos mercados mais bonitos do país, da Bahia eu não tenho dúvidas, será uma referência para o nordeste. Não é só a construção, a proposta é entregar o mercado funcionando com todos os equipamentos, cada comerciante vai ter seu box individual, freezer e balança. Vamos ter também dentro desse mercado uma fábrica de gelo, porque o gelo é importante para conservação dos pescados e temos que obedecer tudo que os órgãos fiscalizadores nos pedem”, destacou.

O secretário José Negrão salientou a importância do empreendimento para Valença. “Valença sempre foi conhecida como capital do camarão, do pescado, e agente sente já há muito tempo o descaso dos gestores com o mercado. Precisávamos de uma ação como essa, com essa reconstrução teremos um mercado que irá nos orgulhar e nós temos certeza que ele pode vir a ser um ponto turístico e, para os pescadores e para a economia de Valença é sensacional. A cidade está de parabéns”, disse.

O gerente do Banco do Nordeste, Carlos Macedo, avaliou a iniciativa como positiva para Valença. “É muito importante essa ação porque se trata de um produto tradicional que é o pescado, os mariscos. Com o novo mercado, teremos garantida a qualidade desses produtos. O Banco do Nordeste faz questão de participar desses eventos até mesmo para conhecer e poder fazer sua parte no desenvolvimento da cidade e da região”, afirmou.

Para Vidalto Oiticica, diretor do Jornal Valença Agora, representante da imprensa na reunião, o mercado do peixe “é um clamor não só da classe pesqueira, mas também do povo valenciano”. O empresário considerou o encontro um “marco histórico em que está se retomando uma grande discussão e criando a expectativa de efetivação desse grande sonho. A expectativa é que seja construído um mercado modelo que venha a ser referência para o nordeste, uma vez também que nós somos uma cidade turística”, sinalizou.

Ryan Costa representou o presidente da Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-15 de Valença, Raimundo Costa. A Z-15 é a administradora do Mercado de Peixes, segundo Ryan, o Ministério Público tem cobrado a reforma do equipamento, mas a colônia não disfruta de recursos próprios para a obra. Ryan agradeceu a parceria da prefeitura e do Governo do Estado. “Com essa força e parcerias Valença ganha muito. A colônia está à disposição para o que precisarem”, destacou.

O prefeito Ricardo Moura destacou em seu pronunciamento, que o Mercado do Peixe é mais uma de suas promessas de campanha que será cumprida. “Sonhei com esse Mercado, mostrei a necessidade ao Governador da reforma do nosso mercado, até porque nós temos uma economia de pescado forte no município de Valença. Nós somos mais de cinco mil pescadores e marisqueiras O pescado gera economia e esse mercado não pode viver desse jeito. Hoje meu coração transborda de alegria, é uma promessa de campanha, um sonho nosso de entregar esse equipamento pra nossa cidade”, citou. O prefeito solicitou uma audiência com a equipe técnica da Bahia Pesca para discutir pontos específicos do projeto que se fazem necessários ser readequados para melhor distribuição do espaço, em função da demanda dos comerciantes.

O diretor municipal de Pesca, George da Hora, celebrou a novidade afirmando que o novo mercado do peixe será “o resgate da dignidade, da moral e dos bons costumes da Valença antiga. Esse mercado é a vitória do povo valenciano”, comemorou.

O presidente da Associação Comercial dos Vendedores de Pescados de Valença, Julival disse que o mercado é para o bem de Valença e de toda a região. “Valença é uma cidade turística, muitos que nos visitam querem comprar peixes e mariscos, com a construção do novo mercado, os turistas poderão comprar produtos de qualidade”, opinou.

A reunião foi encerrada com a apresentação de um vídeo, contendo todo o projeto arquitetônico do novo mercado de peixe de Valença.

Foto: Divulgação/Bahia Pesca

Confira mais fotos: (Ascom/Prefeitura de Valença)