Produtores rurais de Valença exigem recuperação de estrada em manifestação com queima de pneus na BA-542, mediações do povoado da Formiga

Na manhã desta segunda-feira, produtores rurais que dependem das estradas para escoar a produção, realizaram uma manifestação interrompendo com pneus queimados, o trânsito na BA-542, estrada Valença X Entroncamento, próximo ao povoado da Formiga. Os manifestantes só estavam liberando a passagem para ambulâncias e carros da saúde. De acordo com os manifestantes, as estradas vicinais estão em situação precária.

O trânsito só foi totalmente liberado por volta das 11 horas, depois que um representante da Prefeitura esteve no local sinalizando que o Prefeito atenderá representantes da comunidade rural em seu gabinete para tratar da problemática.

Os manifestantes afirmaram que novas manifestações podem ocorrer, caso a prefeitura não inicie os trabalhos de recuperação das estradas vicinais locais.

A Prefeitura ainda não comentou a manifestação.