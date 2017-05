A segunda, 08 de maio, foi duplamente comemorada pelo prefeito Ricardo Moura. Ele pode festejar seu aniversário dando início às obras de calçamento do bairro Mangue Seco. Um pedido antigo dos moradores que sofrem muito com a falta de infraestrutura adequada, principalmente no período de chuvas. Muitos vereadores, equipe de governo e profissionais da imprensa acompanharam a colocação da pedra fundamental. Momento que contou também com um almoço, carinhosamente preparado pelas marisqueiras para o prefeito.

O calçamento do Mangue Seco foi mais uma das promessas de campanha que começa a ser cumprida. “Estou muito feliz! O melhor presente que eu poderia ganhar foi iniciar este calçamento. Feliz em perceber a alegria dos moradores! Hoje, sou prefeito de cerca de 100 mil habitantes. O meu compromisso é com toda Valença, mas com um olhar especial para os mais necessitados”, disse Ricardo Moura. O desejo da gestão é beneficiar uma área total de 5.700 m², com o calçamento de seis ruas do bairro.

Equipes do SAAE também já trabalham no local fazendo ajustes nas ruas para receber o calçamento a base de paralelepípedos: desobstrução da rede de esgoto, substituição de manilhas e manutenção nos ramais de água. Outra excelente notícia é que o bairro do Jambeiro também foi beneficiado com a substituição de manilhas da rede de esgoto por tubos de PVC (durabilidade maior), fechamento de esgotos que estavam abertos e instalação de um extrator de ar na rede de água. “Com isso, os problemas de falta de água no referido bairro serão resolvidos. Após 20 anos, o Jambeiro contará com um abastecimento regular de água”, ressaltou a diretora do SAAE.

Fotos: Valdemir Lima