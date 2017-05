O atleta valenciano, Kaio Felippe, conquistou a 3ª colocação no GP Bahia de Ciclismo, realizado em Santo Antônio de Jesus, neste domingo (07). A prova tem a duração de 1 hora e dez minutos. Kaio contou com o patrocínio do Governo do Estado, através do programa FazAtleta; Supermercado Doce Preço; Guaibim Praia Hotel e Prefeitura de Valença.

