Prazo vai até 4 de abril; salários chegam a R$ 2.729,79 mais auxílio-alimentação e transporte

Nesta quarta-feira (29) tem início o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (REDA) da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA). As oportunidades são para Técnicos de Nível Médio em Administrativo (10); Secretariado (1); Elétrica (4); Eletrônica (1); Telecomunicações (4); Informática (3); Projetista Cadista (1) e para Técnico de Nível Superior em Análise de Sistemas (1). Os profissionais serão contratados por dois anos com carga horária de 40 horas semanais e salários de até R$ 2.729,79 ao mês, com auxílio-alimentação de R$ 9 por dia e auxílio-transporte.

As inscrições vão até 4 de abril pelo site http://selecao.ba.gov.br.