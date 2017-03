A Casa do Empresário de Valença (ACE/CDL/SINCOMVAL) e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Valença assinaram no dia 21 de março de 2017, o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.

As negociações entre a ACE/CDL e o sindicato já acontecem desde o ano de 2010. Todo ano é discutido um acordo que seja favorável tanto para os funcionários quanto para os empresários, chegam a um consenso para que as propostas sejam aprovadas e assim melhor atender a todos do comércio de Valença.

O acordo desse ano teve algumas mudanças. Por conta da atual situação financeira do país, a cláusula de reajuste salarial foi reajustado em 7% em relação ao ano anterior. A partir da vigência do acordo, fica garantido um piso salarial de R$955,00 reais para os empregados com mais de 3 meses consecutivos na mesma empresa que exerçam função de: office boy, faxineiro, carregador, copeiro, vigia, empacotador, servente e similares. Para os demais com mais de 3 meses na mesma empresa, o valor estabelecido é de R$ 990,00 reais.

Uma decisão importante no acordo refere ao trabalho nos feriados. Os empregados que forem escalados para atividades nos feriados, nacionais, estaduais e municipais, receberão a título de ticket refeição ou vale alimentação o valor de R$20,00 reais, independente da folga.

O Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 terá duração de um ano, com vigência até março de 2018.

Assessoria de Comunicação ACE/CDL